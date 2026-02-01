Haberler

Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, Tata Steel Turnuvası'nda 7. oldu

Güncelleme:
Yağız Kaan Erdoğmuş, Hollanda'da düzenlenen 2026 Tata Steel Turnuvası'nda 7 puan toplayarak 7. sırada yer aldı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Erdoğmuş'un başarısını gurur verici buldu.

Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, Hollanda'da düzenlenen Tata Steel Turnuvası'nı 7. sırada tamamladı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Wijk aan Zee kentindeki organizasyonda büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, masters kategorisinde yarıştı.

Milli sporcu, 13 tur üzerinden oynanan turnuvada 7 puan toplayarak 7. sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, turnuvadaki başarısı için Yağız Kaan Erdoğmuş'u tebrik ederek, "Yağız Kaan Erdoğmuş'un dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olan 2026 Tata Steel Turnuvası'nda elde ettiği bu derece, Türk satrancının geldiği noktayı göstermesi açısından son derece değerlidir. Genç yaşına rağmen en üst düzey rakiplere karşı ortaya koyduğu mücadeleci ve istikrarlı performansla hepimizi gururlandırmıştır. Kendisinin başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyor, başta değerli ailesi olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu başarıda, Yağız Kaan Erdoğmuş'un yeteneğini küçük yaşlardan itibaren büyük bir özveriyle destekleyen ve her koşulda yanında olan ailesinin emeği ve fedakarlığı da son derece kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
500

