Haberler

16 yaşındaki satranç oyuncusu Feyza Keskin hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Satranç Federasyonu, milli sporcu Feyza Keskin'in vefatını büyük bir üzüntüyle duyurdu. Cenazesi Burdur'daki Kozluca köyüne defnedilecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada "Milli sporcumuz Feyza Keskin'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Kıymetli sporcumuza Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Feyza Keskin'in cenazesinin, öğle namazına müteakip Burdur'daki Kozluca köyüne defnedileceği bilgisi verildi.

Federasyondan alınan bilgiye göre 2010 doğumlu Feyza'nın kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belli olacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

İran, Hürmüz'ü yeniden kapattı! İşte sundukları gerekçe

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Rakam dudak uçuklatacak cinsten! İşte Fenerbahçe'nin toplam borcu
İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et

İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!

İlhan Palut: Fenerbahçe maçında gücümüzü göstereceğiz

Fenerbahçe'ye meydan okudu
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Rakam dudak uçuklatacak cinsten! İşte Fenerbahçe'nin toplam borcu
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı

Kerem'den o isme büyük tepki! Sinirden kendini yere attı