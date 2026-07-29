Milli petank sporcuları Dünya Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli petank sporcuları İspanya'da yarın başlayacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunu açıklamasına göre, Santa Susanna kentindeki organizasyonda Türkiye'yi, Ömer Ceylan, Yağmur Tosun, Sıla Tunç ve Ali Kaan Erol'dan oluşan milli takım temsil edecek.

Şampiyona 3 Ağustos'ta sona erecek.

Petank sporu

Boccenin en yaygı alt branşlarından petank, sporcuların, metal topları (misket) hedefteki küçük topa en yakın noktaya ulaştırmayı amaçladığı, isabet ve stratejiye dayalı bir oyundur.

Hassasiyet, strateji ve isabetin ön planda olduğu branş, tekler, çiftler ve üçlü takımlar halinde oynanmaktadır.

Kaynak: AA