Haberler

Milli petank sporcuları Dünya Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli petank sporcuları İspanya'da yarın başlayacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Milli petank sporcuları İspanya'da yarın başlayacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunu açıklamasına göre, Santa Susanna kentindeki organizasyonda Türkiye'yi, Ömer Ceylan, Yağmur Tosun, Sıla Tunç ve Ali Kaan Erol'dan oluşan milli takım temsil edecek.

Şampiyona 3 Ağustos'ta sona erecek.

Petank sporu

Boccenin en yaygı alt branşlarından petank, sporcuların, metal topları (misket) hedefteki küçük topa en yakın noktaya ulaştırmayı amaçladığı, isabet ve stratejiye dayalı bir oyundur.

Hassasiyet, strateji ve isabetin ön planda olduğu branş, tekler, çiftler ve üçlü takımlar halinde oynanmaktadır.

Kaynak: AA
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

3 il felaketi yaşıyor! Alevler büyüdü, bir yol daha trafiğe kapatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlıktan bir markaya ait badminton seti için yasak kararı: Piyasadan toplatıldı

Bakanlıktan bir spor aleti için yasaklama kararı: Hepsi toplatıldı
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Soyadı, genç kızın başına dert oldu

Soyadı başına dert oldu

Trabzonspor'un yeni golcüsü resmi olarak açıklanmadan kampa katıldı

Süper Lig devi, yeni golcüsünü resmi olarak açıklamadan kampa getirdi
Fenerbahçe Greenwood taktiğini Leao'da da yaptı! Kabul edildiği an İstanbul'da

Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Kabul edildiği anda uçak inecek
7 metrelik dev Piton, 35 yaşındaki adamı bütün halde yuttu

7 metrelik dev Piton, 35 yaşındaki adamı bütün halde yuttu
Cucurella sözünü tuttu! İşte tüm dünyanın merakla beklediği o dövme

Verdiği sözü tuttu! İşte tüm dünyanın merakla beklediği o dövme