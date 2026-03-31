Milli pentatlet İlke'nin olimpiyat madalyası inancı

Türkiye'yi, olimpiyatlarda dördüncü kez temsil edecek Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda kariyerini madalyayla taçlandırmak istiyor.

Milli sporcu İlke, dördüncü olimpiyata katılmasının çok önemli olduğunun altını çizerek, "Bu katılımı madalyayla taçlandırmak en büyük hayalim. Kariyerimdeki eksik tek madalya, olimpiyat madalyası. Umarım kariyerimi noktalamadan bu madalyaya sahip olabilirim." dedi.

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları takviminde ilk mücadele edecek branşın Modern Pentatlon olacağını aktaran milli sporcu, "Üç olimpiyattır en son yarış bizimkiydi. Bu sebeple olimpiyat ruhunu tam hissedemiyorduk. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşacağım. O yüzden hem çok mutluyum hem heyecanlıyım hem de o ilk madalyayı ülkeme getirmeyi çok istiyorum." diye konuştu.

Olimpiyat hazırlıklarını küçük hedeflerle sürdürdüğünü anlatan İlke, "Dünya Kupaları, Avrupa ile dünya şampiyonalarımız, ardından da kota yarışmalarımız var. 8 Nisan'dan itibaren Mısır'da düzenlenen Dünya Kupası'yla beraber ilk yarışmamıza başlayacağız. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan sonra yeni branş (engel parkuru) eklenmesi ve biniciliğin kalkmasıyla bir adaptasyon süreci başladı. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Bir buçuk senedir olabildiğince yeni branşı öğrenmeye, parkura adapte olmaya çalışıyoruz. Mısır'da da adapte olduğumuzu kanıtlayıp en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek için yarışacağız." ifadelerini kullandı.

Dünya Askeri Oyunları'nda "ilk" madalya

Dünya Askeri Oyunları'nda altın madalya kazanan ve Dünya Askeri Sporlar Konseyi tarafından "Yılın Kadın Sporcusu" seçilen 29 yaşındaki milli sporcu, çocukluğunda asker olmaya istediğini dile getirdi.

Ailesinde çok fazla albay ve askeri personel bulunduğunu ifade eden İlke, "Çocukluğumdan beri asker olmaya çok hevesliydim. Dünya Askeri Oyunları'na hep katılmak istiyordum. Modern Pentatlon'un özellikle askeri branş olduğunu, askeri alanda yarışmaların çok fazla olduğunu duyduktan sonra en büyük hayallerimden biri ülkemi bu alanda temsil etmekti. O da çok şükür bu sene nasip oldu. Orada da altın madalyayla taçlandı bu süreç. O yüzden çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"İyi ki varlar"

İlke Özyüksel, çocuklara örnek olmanın kendisini mutlu ettiğinin vurguladı.

Destekçilerinin başarılarında çok büyük etken olduğunu kaydeden İlke, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne kadar yalnız çalışsak da tüm Türkiye'nin kalbinin bizimle attığını, yarışmalarda ne kadar başarılı olmamızı istediklerini biliyoruz. Bu ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Küçüklere örnek olmak, rol model olmak bizim için paha biçilemez bir duygu. Gelip bize sarılmaları, 'Senin sayende spora başladık' demeleri benim için çok önemli. Sporculukta aldığımız madalyalar, başarılar, dereceler değil, sporcu olmanın önemini, rol model olmanın önemini taşıyıp yaşıyoruz ve her alanda bunu hissediyoruz. O yüzden iyi ki varlar, olmaya devam etsinler." diyerek sözlerini tamamladı."