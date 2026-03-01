Milli para kürekçiler, Dünya Sanal Salon Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı

Dünya Sanal Salon Kürek Şampiyonası'na katılan milli paralimpik sporcular, 2'şer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre sporcuların çevrim içi mücadele ettiği organizasyonun paralimpik kategorisinde Türkiye'yi, Nurcan Kocaman, Yiğit Doğukan Bozkurt, Miraç Mola ve Yener Aras temsil etti.

IAR5 kadınlar sınıfında yarışan Nurcan, 1000 metre ve 1 dakika kategorilerinde şampiyonluğa ulaştı.

Yiğit Doğukan Bozkurt, IAR4 erkekler 1000 metre ve 1 dakika kategorilerinde gümüş, Yener Aras ise IAR2 erkekler 1000 metre ve 1 dakika kategorilerinde bronz madalya elde etti.