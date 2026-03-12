Haberler

Para Yüzme Dünya Serisi

Güncelleme:
Türkiye, Para Yüzme Dünya Serisi'nin İtalya ayağında ilk günü 4 altın ve 2 gümüş madalya ile kapattı. Defne Kurt, Sevilay Öztürk ve Baran Doruk Şimşek, çeşitli kategorilerde başarılı derecelerle ödüllerini aldı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Lignano Sabbiadoro kentindeki organizasyonda kadınlar 100 metre serbest branşında Defne Kurt, 01.00.82'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Açık yaş kadınlar 50 metre sırtüstü kategorisinde Sevilay Öztürk 44.57'lik derecesiyle altın, Esra Yüce ise 45.78'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Esra Yüce bu dereceyle genç kadınlarda da altın madalya elde etti.

Baran Doruk Şimşek de erkekler 50 metre sırtüstünde 37.11'lik derecesiyle genç erkeklerde altın, açık yaşta gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
