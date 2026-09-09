Haberler

Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazandı

Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazandı
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde altın madalya elde eden Sevilay Öztürk: "Çok heyecanlıydım. Tekrardan birincilik madalyasını hedefliyordum. Derecemi de geliştirmem benim için ayrıca önemliydi. Derecemi geliştirerek ve İstiklal Marşı'mızı okutarak çok gurur duydum"

Milli sporcu Sevilay Öztürk, 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 finalinde yarıştı.

Finalde 43.35'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinci olan Sevilay, 50 metre sırtüstü S5 kategorisinin ardından şampiyonada ikinci altın madalyasını elde etti. Bu kategoride bir diğer milli sporcu Esra Yüce ise 45.30'luk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda erkekler 100 metre kurbağalama SB7 finalinde mücadele eden Turgut Aslan Yaraman da 1.18.36'lık derecesiyle yarışı ikinci tamamlayarak gümüş madalyaya ulaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazanan Sevilay Öztürk, final yarışının ardından AA muhabirine, "Çok heycanlıydım. Tekrardan birincilik madalyasını hedefliyordum. Derecemi de geliştirmem benim için ayrıca önemliydi. Derecemi geliştirdiğim ve İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için çok gurur duydum. Saniyelerle yüzdüğümüz için yarışın nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Sanki suya atlıyoruz ve tekrardan sudan çıkıyormuşuz gibi hissediyoruz." dedi.

Hedeflerine ulaşmasının kendisini daha da motive ettiğini aktaran Sevilay, 2027'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda birinciliklerine devam etmek istediğini belirtti.

Sevilay Öztürk'ün antrenörü Mehmet Ali Albas ise şampiyonanın 3'üncü gününde 9 madalyaya ulaştıklarını dile getirerek, "38 ülkenin arasında sıralamada ilk 4'teyiz. İnşallah müsabakaların sonunda çok madalya almak istiyoruz. Genç kadromuz var. Gerek milli takım gerekse kulüp bazında başarılıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansurü Yavaş'ı kabul etti

Erdoğan, Mansur Yavaş ile görüştü
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum

Bu fotoğrafla ilgili söyledikleri, Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih

Teknoloji devi bombayı patlattı! İşte milyonların beklediği o telefon
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump yakın ekibini paraya boğdu! Kişi başı 45 bin dolar

Trump'a bak sen! İkisini paraya boğmuş
Apple ilk katlanabilir iPhone'u tanıttı! İşte satış fiyatı ve teknik özellikleri

Sır gibi saklanan telefon bu gece ilk kez görücüye çıktı
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Beşiktaş'ta Vlahovic fırtınası

Bu kadarını kimse beklemiyordu!
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'ya 3 ay yetti

Sergen'in 1 yılda yapamadığını 3 ayda yaptı
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
CHP'yi karıştıracak 'İzmir' iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor

İzmir'de deprem! CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu

Türkiye'yi sarsan skandal büyüyor! 80 bin gizli kamera kaydı bulundu