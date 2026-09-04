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Para Tekvando Grand Prix'de 1 Altın, 4 Bronz

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Milli sporcular Güney Kore'de düzenlenen Para Tekvando Grand Prix'de 1 altın, 4 bronz madalya kazandı. Mahmut Bozteke altın, Ali Can Özcan, Nurcihan Ekinci Gül, Meryem Betül Çavdar ve Gamze Özcan bronz madalya elde etti.

Milli sporcular, Güney Kore'nin Muju kentindeki Para Tekvando Grand Prix'de 1 altın ve 4 bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na puan veren organizasyonda milli sporcu Mahmut Bozteke, erkekler 63 kiloda altın madalya kazandı.

Organizasyonda erkeklerde Ali Can Özcan (58 kilo), kadınlarda ise Nurcihan Ekinci Gül (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Özcan (57 kilo) bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
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