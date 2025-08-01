Milli Para Masa Tenisi Sporcuları, Kazakistan'da Başarı Sağladı

Milli para masa tenisi sporcuları, Kazakistan'da düzenlenen ITTF Dünya Para Challenger Turnuvası'nda tekler kategorisinde 5 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Astana'da devam eden ITTF Dünya Para Challenger Turnuvası'nda tekler kategorisi müsabakaları tamamlandı.

Organizasyonda mücadele eden milli sporcular, tüm kategorilerde madalya kazanmayı başardı.

Turnuvada milli sporculardan Ali Öztürk, Kübra Korkut, Merve Cansu Demir, Nergiz Altıntaş ve Neslihan Kavas altın madalyanın sahibi olurken, Abdullah Öztürk ve Hatice Duman gümüş madalya, İrem Oluk da bronz madalya elde etti.

Organizasyon, 3 Ağustos Pazar günü sona erecek.