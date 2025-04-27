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Milli Para Masa Tenisçisi Nesim Turan Aktif Spor Kariyerini Noktaladı

Milli Para Masa Tenisçisi Nesim Turan Aktif Spor Kariyerini Noktaladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli para masa tenisçisi Nesim Turan'ın 3 Dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğunun ardından aktif spor kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Bakan, Turan'ın Türk sporuna olan katkılarını vurgulayarak ona iyi dileklerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 3 Dünya şampiyonluğu ve 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli para masa tenisçisi Nesim Turan'ın aktif spor kariyerini noktaladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir efsane raketine veda etti! Milli para masa tenisçimiz Nesim Turan, başarılarla dolu aktif spor kariyerini noktaladı. 3 Dünya şampiyonluğu, 3 Avrupa şampiyonluğu, Paris 2024, Tokyo 2020, Rio 2016 Paralimpik Oyunları ve niceleri.

Azmin, inancın ve yeteneğinle gençlerimize ilham oldun; Türk sporuna değer kattın. Yolun, bahtın hep açık olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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