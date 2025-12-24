Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk'ün hedefi Los Angeles 2028'de altın madalya

Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, ABD'nin ev sahipliğinde 2028 yılında yapılacak Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Öztürk, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda, Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Engelsiz Kariyer, Hayatı Raketle Karşılamak" konulu panelde öğrencilerle bir araya geldi.

İzmir'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Öztürk, gençlerin kendisine her zaman umut verdiğini ifade etti.

Abdullah Öztürk, 17 yaşında sporla tanıştığını, masa tenisi branşıyla ilgilendiğini belirterek, Rio 2016 ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandığını hatırlattı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ise Nesim Turan ile birlikte para masa tenisi çiftler kategorisi MD 8 sınıfında bronz madalya elde ettiklerini aktaran Öztürk, "Şimdiki hedefim ise 2028 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek paralimpik oyunlarda altın madalya kazanmak." dedi.

Gençlere tavsiyeler

Öztürk, gençlerin sporla ilgilenmesinin hayatlarına büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, engelli bireyleri paralimpik branşlarla tanışmaya davet etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin 28 madalya kazandığını hatırlatan Öztürk, bu sayıyı 45'e çıkarmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Lütfen öz güveninizi ve cesaretinizi toplayın. Bir kere spor salonuna gelin, hayatınız değişecektir. Yetenekliyseniz, ülkemizin bayrağını temsil etme imkanı da bulabilirsiniz." dedi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ise üniversite olarak her bireye eşit eğitim yaklaşımıyla hizmet sunduklarını belirtti.

Engelsiz üniversite anlayışının yalnızca fiziki düzenlemelerle sınırlı olmadığını ifade eden Yılmaz, akademik süreçlerden kampüs yaşamına kadar tüm alanlarda erişilebilirliği esas aldıklarını kaydetti.

Yılmaz, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Engelsiz Üniversiteler Bayrak Ödülü'ne bir kez daha layık görülmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, DEÜ'nün son 5 yıldır tüm üniversiteler arasında ilk üçte yer aldığını söyledi.

Programın sonunda Rektör Yılmaz ile milli sporcu Abdullah Öztürk, gösteri maçı yaptı.