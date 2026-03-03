Bakan Bak'tan milli para kürekçilere tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Sanal Salon Şampiyonası'nda 2'şer altın, gümüş ve bronz olmak üzere 6 madalya kazanan milli para kürekçileri kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Para kürek milli sporcularımız, Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle bizleri sevindirdi. IAR5 kadınlar sınıfında yarışarak, 1000 metre ve 1 dakika kategorilerinde şampiyonluğa ulaşan Nurcan Kocaman ile IAR4 erkekler 1000 metre ve 1 dakika kategorilerinde gümüş madalya elde eden Yiğit Doğukan Bozkurt ve IAR2 erkekler 1000 metre ve 1 dakika kategorilerinde bronz madalya kazanan Yener Aras'ı kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."