Milli Judocular Avrupa Şampiyonası'nda Madalya Peşinde
Milli para judocular, Almanya'da yarın başlayacak IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
Milli para judocular, Almanya'da yarın başlayacak IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Heidelberg kentinde 15 Ağustos'a kadar sürecek organizasyonda Türkiye'yi 8 kadın ve 4 erkek olmak üzere 12 sporcu temsil edecek.
Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunlar:
Kadınlar: Havva Elmalı (J1 52 kilo), Merve Uslu Hajabipour (J1 60 kilo), Esmer Taşkın (J1 70 kilo), Nazan Akın Güneş (J1 +70 kilo), Zeynep Bozdemir (J2 52 kilo), Gülhan Atasayar (J2 60 kilo), Döndü Yeşilyurt (J2 60 kilo), Duygu Çete Artar (J2 70 kilo)
Erkekler: Kadir Yıldırım (J1 70 kilo), Samet Şafak (J1 95 kilo), Gökhan Biçer (J1 +95 kilo), Recep Çiftçi (J2 70 kilo)