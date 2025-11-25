Haberler

Milli Para Dansçıları Dünya Şampiyonası'ndan 2 Gümüş 1 Bronz Madalya ile Döndü

Güncelleme:
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Slovakya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda milli para dansçıları Barış Bayraktar ve Melisa Taşgın'ın elde ettiği madalyaları duyurdu. Barış Bayraktar, tek erkekler serbest stil ve geleneksel kategorilerinde 2 gümüş madalya kazandı, kombi serbest stilde ise bronz madalya kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Milli para dansçılar, Slovakya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre Kosice kentindeki organizasyonda Barış Bayraktar, tek erkekler serbest stil ve geleneksel kategorilerinde 2 gümüş madalya kazandı.

Kombi serbest stilde ise Melisa Taşgın ve Barış Bayraktar ikilisi bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
