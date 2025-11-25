Milli Para Dansçıları Dünya Şampiyonası'ndan 2 Gümüş 1 Bronz Madalya ile Döndü
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Slovakya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda milli para dansçıları Barış Bayraktar ve Melisa Taşgın'ın elde ettiği madalyaları duyurdu. Barış Bayraktar, tek erkekler serbest stil ve geleneksel kategorilerinde 2 gümüş madalya kazandı, kombi serbest stilde ise bronz madalya kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre Kosice kentindeki organizasyonda Barış Bayraktar, tek erkekler serbest stil ve geleneksel kategorilerinde 2 gümüş madalya kazandı.
Kombi serbest stilde ise Melisa Taşgın ve Barış Bayraktar ikilisi bronz madalyanın sahibi oldu.
