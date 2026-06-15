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Milli özel sporculardan SU-DS Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş madalya

Milli özel sporculardan SU-DS Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş madalya
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Milli özel sporcular, Bulgaristan'daki 2026 SU-DS Dünya Şampiyonası'nda cimnastik, atletizm ve triatlon branşlarında 6 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 SU-DS (Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği) Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya'daki şampiyonanın ikinci gününde ay-yıldızlı özel sporcular, cimnastik, triatlon ve atletizm branşlarında madalya mücadelesi verdi.

Alper Öztürk, artistik cimnastik mozaik büyük erkekler kategorisinde Adem Baş ise artistik cimnastik genç erkeklerde altın madalya kazandı.

Atletizm branşında yarışan milli özel sporculardan Muhammed Eren Uysal ise 800 metre mozaik kategorisinde 2: 45.09'luk derecesiyle rekor kırarak altın madalyaya ulaştı. Muhammed Eren Uysal, mozaik kategori 1500 metre yürüyüş yarışında da 13: 14.72 derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu.

Mahmut Duhan Kutsal ise down sendromlular kategorisi 1500 metre yürüyüş yarışını birinci tamamladı.

Triatlon branşında Emirhan Akçakoca, 2099 puanla altın madalya, Abdullah İnan ise 1637 puanla gümüş madalya kazandı.

Şampiyona 19 Haziranda sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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