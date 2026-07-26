Özel sporculardan Portekiz'de 3 madalya
Milli özel sporcular, 2026 Portekiz Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.
Milli özel sporcular, 2026 Portekiz Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre para atletler, başkent Lizbon'daki organizasyona davet usulüyle katıldı.
Şampiyonada 400 metrede mücadele eden Aysel Önder, altın madalya kazandı. Aysel Önder, bu başarısıyla 400 metre T20 kategorisinde dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi.
Uzun atlama branşında Esra Bayrak altın, Fatma Damla Altın ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA