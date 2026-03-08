Haberler

Milli özel sporcular, Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Güncelleme:
Türkiye milli özel sporcuları, Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Aysel Önder, T20 kategorisi kadınlar 4x200 metre bayrak yarışında dünya şampiyonu oldu.

Milli özel sporcular, İspanya'da düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ourense kentinde devam eden organizasyonda Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak ve Reyhan Taşdelen'den oluşan milli takım, T20 kategorisi kadınlar 4x200 metre bayrak yarışında 1.52.35'lik derecesiyle dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

T20 kategorisi 60 metre yarışında ise Aysel Önder, 7.87'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. Aynı yarışta mücadele eden milli sporcu Reyhan Taşdelen ise 8.06'lık derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.

Gülle atma branşında da erkeklerde Muhammet Atıcı 16.84 metrelik atışıyla gümüş, kadınlarda Ebrar Keskin ise 13.71 metrelik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, elde edilen başarıların büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek tüm sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
