Milli Özel Atletler Avrupa Şampiyonası'nda Damga Vurdu

Milli özel atletler, İtalya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda kazandıkları 8'i altın 13 madalyayla organizasyona damgasını vurdu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) koordinesinde düzenlenen kamplarla yarışmalara iyi hazırlanan milli sporcular, Padova kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası'ndaki derecelerini AA muhabirine değerlendirdi.

İtalya'da şu ana kadar 4 altın madalya kazanan Dilara Çevik, "Yarışmalar iyiydi, güzel geçti. 100 metre ve 800 metre koşuda, gülle atmada ve disk atmada toplam 4 altın madalya kazandım. Cuma ve cumartesi günü de yarışacağım, yine madalyalar bekliyorum." dedi.

Dilara, 2024'te Antalya'da düzenlenecek Trisome Oyunları'nda kendisini izleyecek olan ailesinin önünde de dünya rekorları kırmak istediğini, yarıştığı bütün branşlarda madalyaları almak istediğini belirterek, "Başta ailem olmak üzere desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımıza, Birol Aydın başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şampiyonada gülle atmada altın, 1500 metre koşuda gümüş madalya kazanan Münevvere Yılmaz ise "Ailem ve herkes arayıp tebrik ediyor, hepsine teşekkür ederim. Sayın Bakanımıza ve Birol Aydın başkanımıza teşekkür ederim. İnşallah cuma ve cumartesi günkü yarışmalarda dünya rekoru kıracağım, burada varlığımızı göstereceğiz. Aksaray iline memur olarak atandım, oradan da Afyonkarahisar'a tayin oldum. Bunu herkes görsün, federasyona gelsinler ve spor yapsınlar, sporu seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Topaloğlu: "Gülle atmada dünya rekorunu kıracağım"

Milli sporcu Ali Topaloğlu, 2019 yılında Finlandiya'daki Avrupa Şampiyonası'nda dünya rekorunu kırdığını hatırlatarak, "Burada da ilk önce 100 metre koşuda gümüş, sonra 1500 metrede bronz ve disk atmada da altın madalya aldım. Ailemle konuştum, çok mutlu oldum. Allah'ın izniyle kendimi ortaya koyarım, bu yarışmada gülle atmada dünya rekorunu kıracağım, bunun için 11 metre atmak istiyorum. 2024 Trisome Oyunları'nda da şampiyon olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Ali Topaloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, TÖSSFED Başkanı Birol Aydın'a ve bütün antrenörlerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Kadınlar 1500 metrede bronz madalya kazanan Kardelen Demir de "Çok mutluyum, burada bronz madalya aldım, Çekya'da dünya üçüncüsü oldum. Antalya'da hedefim birinci olmak. Birol Aydın ve Ensar Kurt başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Koşuda 100 metre ve 1500 metrede altın madalya kazanan Emirhan Akçakoca ise "Akşam annemi babamı aradım, onlar da heyecanlanmıştı. Annem ve babamın sayesinde buralara geldim, çok mutluyum. Birol Aydın başkanımıza da Gençlik ve Spor Bakanımıza da çok teşekkür ederim, onların emekleri sayesinde buradayız. Cuma günkü yarışlarda da inşallah daha fazla madalya alacağız. Antalya'daki şampiyonada ise birinci olarak yarışmaya damga vuracağız." şeklinde konuştu.

Elmas: "Atletizmde milli takım olarak her zaman iddialıyız"

Down Sendromlu Atletizm Milli Takımı Koordinatörü Leman Elmas, "Atletizmde milli takım olarak her zaman iddialıyız, geçen sene de dünya şampiyonu olmuştuk, bu sene de Avrupa'da yarışmanın ilk gününde 8'i altın 13 madalya aldık. Daha yarışacağımız branşlar da var. Türkiye Milli Takımı olarak çok güçlüyüz, madalyalarımızın devam edeceğine inanıyorum. Sporcularımızın hepsinin performansı çok iyi. Hedefimiz şampiyonayı atletizmde 32 madalyayla tamamlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Down Sendromlu Atletizm Milli Takımı Antrenörü Lokman Öksüz de "Emirhan çok çalışkan bir sporcu, 6 yıldır beraber çalışıyoruz. Bugüne kadar dünya ve Avrupa şampiyonluğu oldu, rekorlar kırdı. Yarışları devam ediyor, Emirhan'dan 100 metre, uzun atlama ve gülle atmadan oluşan triatlonda (3'lü yarış) rekor bekliyoruz." diye konuştu.

Ay-yıldızlı ekibin bir diğer antrenörü Mürsel Kurt da şöyle konuştu:

"Sporcularımız çok iyi performans gösterdi. Kalan yarışmalarda toplamda 32 madalya hedefimizi tamamlamak istiyoruz. Takım olarak dünya şampiyonu olmuştuk, inşallah Avrupa şampiyonu da olacağız. Şunu belirtmek isterim ki özel sporcuların buralara gelmesi için sponsorlarımızın katkıları çok önemli, seslerini duyurmak ve onların hayata bakışını değiştirmek için. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız, federasyon başkanımız Birol Aydın ve ekibinin gayretleri büyük. Türk Hava Yolları, Spor Toto, Ziraat Katılım da sponsorlarımız. Şu anda imkanlarımız iyi, bir problemimiz yok. Sporcularımızla federasyon olarak bir çığır atlamış durumdayız. Sporcularımızla hep birlikte kocaman bir aile olarak başarıdan başarıya koşmaya devam edeceğiz."