Milli Okçulardan Antalya'da 10 Madalya
Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin Antalya'da düzenlenen ilk ayağında mücadele eden milli sporcular 5'i altın, 10 madalya kazandı.
100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılan organizasyonda 25 ülkeden 235 sporcu mücadele etti.
Türk okçular, 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla İtalya (3 altın, 1 gümüş, 1 bronz) ve Almanya'nın (1 altın, 3 bronz) önünde takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.
Organizasyonda şampiyonluğa ulaşan milli okçular şunlar:
Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır
Kadınlar makaralı yay: Defne Çakmak
Makaralı yay kadın takım: Yeşim Bostan, Hazal Burun, Defne Çakmak
Klasik yay karışık takım: Elif Berra Gökkır, Berkay Akkoyun
Makaralı yay karışık takım: Hazal Burun, Emircan Haney