Milli Okçulardan Antalya'da 10 Madalya

Türkiye, 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla İtalya ve Almanya'nın önünde takım sıralamasının zirvesinde yer aldı

Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin Antalya'da düzenlenen ilk ayağında mücadele eden milli sporcular 5'i altın, 10 madalya kazandı.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılan organizasyonda 25 ülkeden 235 sporcu mücadele etti.

Türk okçular, 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla İtalya (3 altın, 1 gümüş, 1 bronz) ve Almanya'nın (1 altın, 3 bronz) önünde takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Organizasyonda şampiyonluğa ulaşan milli okçular şunlar:

Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır

Kadınlar makaralı yay: Defne Çakmak

Makaralı yay kadın takım: Yeşim Bostan, Hazal Burun, Defne Çakmak

Klasik yay karışık takım: Elif Berra Gökkır, Berkay Akkoyun

Makaralı yay karışık takım: Hazal Burun, Emircan Haney

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı, puan farkı 7

Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti, müşteriler deprem sanıp dışarı kaçtı

Deprem sanıp dışarı koştular ama işin aslı çok farklı çıktı
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım

Ahmet Özal hakkında olay iddia! Eski eşi yıllar sonra ilk kez konuştu
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı

2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti, müşteriler deprem sanıp dışarı kaçtı

Deprem sanıp dışarı koştular ama işin aslı çok farklı çıktı
Denizli'de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası; 1 ölü, 1 yaralı

Sokak düğünü biter bitmez ortalık kana bulandı
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi

Ortalığı ayağa kaldıran o pozisyon