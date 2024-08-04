Milli Okçu Mete Gazoz, 5-1 geriye düştüğü maçta rakibini 6-5 yenerek çeyrek finale kaldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk klasik yay erkekler bireyselde mücadele eden milli okçumuz Mete Gazoz, Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında oynanan son 16 eleme turunda Fransız rakibi Thomas Chirault ile karşılaştı.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞLE ÇEYREK FİNALDE

Fransız sporcu ilk seti 29-25 alırken, ikinci set 28-28 berabere bitti. Thomas Chirault, üçüncü seti de 27-26 kazanarak 5-1 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Mete Gazoz, dördüncü ve beşinci setleri 29-28'lik skorlarla alarak durumu 5-5 yaptı. Mete Gazoz, beraberlik sonrası yapılan son atışta 10 atarken, rakibi 9'da kaldı. Milli sporcu, 5-1 geriden gelerek müsabakayı 6-5 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.