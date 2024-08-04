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Milli Okçu Mete Gazoz, 5-1 geriye düştüğü maçta rakibini 6-5 yenerek çeyrek finale kaldı

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Milli Okçu Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk klasik yay erkekler bireysel son 16 eleme turunda Fransız rakibi Thomas Chirault'u 5-1 geriye düştüğü müsabakada 6-5 mağlup etmeyi başararak adını çeyrek finale yazdırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk klasik yay erkekler bireyselde mücadele eden milli okçumuz Mete Gazoz, Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında oynanan son 16 eleme turunda Fransız rakibi Thomas Chirault ile karşılaştı.

Milli Okçu Mete Gazoz, 5-1 geriye düştüğü maçta rakibini 6-5 yenerek çeyrek finale kaldı

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞLE ÇEYREK FİNALDE

Fransız sporcu ilk seti 29-25 alırken, ikinci set 28-28 berabere bitti. Thomas Chirault, üçüncü seti de 27-26 kazanarak 5-1 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Mete Gazoz, dördüncü ve beşinci setleri 29-28'lik skorlarla alarak durumu 5-5 yaptı. Mete Gazoz, beraberlik sonrası yapılan son atışta 10 atarken, rakibi 9'da kaldı. Milli sporcu, 5-1 geriden gelerek müsabakayı 6-5 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (11)

CAN Işık:

Efsane işte == okçuluk vakfıyla falan olmuyor bu işler

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Tutankamon Hoca:

Öuyle deme sende bağış yap sende ihya ol

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Hasan Durmuş:

Okçuluk vakfı nedeniyle başarılar geliyor reklam oluyor sen ne diyorsun be

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YalancıSavar:

Bu sporcuları okuçuluk vakfı destekliyor.

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Mehmet Mutlu:

Sözun bitti yer bu olsa gerek

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Mert Kafkas Sahin:

Gazoz açmış Mete

33
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isa yatar:

Çok klas bir geri dönüş başarılar

32
0
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Ahmet Çakır:

Az kalsın gazoz oluyordu

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Yasar Unal:

Mete bu sene önceki olimpiyata göre daha sıkıntılı gidiyor. İnşallah düzelir.

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Hasann hasann:

Valla şansla aldı maçı inşallah toparlanır. Yoksa çok iyi okçular var işimiz zor

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