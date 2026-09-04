Haberler

Milli motosikletçiler Fransa'da piste çıkıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli motosikletçiler Can Öncü Dünya Supersport Şampiyonası, Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağında Fransa'da piste çıkacak.

Milli motosikletçiler Can Öncü Dünya Supersport Şampiyonası, Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağında Fransa'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre iki organizasyonun da 8. ayağı, Fransa'daki Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Pata Yamaha Ten Kate takımıyla mücadele eden Can Öncü, bugün serbest antrenman ve Superpole seanslarında yer alacak. Milli sporcu, hafta sonunun ilk yarışına yarın TSİ 15.00'te, ikinci yarışına ise 6 Eylül Pazar günü TSİ 13.40'ta çıkacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Motoxracing WorldSBK Takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu ise bugün serbest antrenmanlara katılacak. Bahattin Sofuoğlu, yarın TSİ 16.30'da ilk yarışına katılacak. Milli motosikletçi, 6 Eylül Pazar günü TSİ 12.10'da Superpole yarışında, TSİ 15.00'te ise ikinci ana yarışta mücadele verecek.

Kaynak: AA
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı

İşte 21 yaşındaki teröristin polisle çatışma anı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan sahnede frikik! Eteği düşünce dansçısı yetişti

Dünyaca ünlü şarkıcının zor anları! Eteği düştü, frikik verdi
Eski bakan hakkında olay rapor! Korumasıyla ilişkisi rapora girdi

Eski bakanı yakacak rapor! Korumasıyla neler yaşamış neler
Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba

Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun'da
Tarihi çeşmeyi banyoya çevirdiler! Rahatlıkları pahalıya patlayacak

Pes dedirten görüntü! Bu rahatlıkları epey pahalıya patlayacak
Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim

Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim
Nijerya'da zehirli gaz faciası: Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti

Keskin koku bir anda yayıldı! Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti
Tesla Cybercab yollara çıktı! Sürücüsüz taksi dönemi başladı

Sürücüsüz taksi dönemi başladı! Tesla Cybercab yollara çıktı