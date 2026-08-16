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Türkiye'den Balkan Pist Şampiyonası'nda Zirve

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İstanbul Park'ta düzenlenen BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda Türkiye, takımlar klasmanında birinci oldu. Bulgaristan ikinci, Yunanistan üçüncü sırada yer aldı. Milli sporcular birçok kategoride podyuma çıktı.

Türkiye, İstanbul Park'ta düzenlenen Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası'nda takımlar klasmanında birinci oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen BMU Avrupa ve Türkiye Pist Şampiyonalarında 145 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda Türkiye, takımlar klasmanında zirvede yer aldı. Bulgaristan ikinci, Yunanistan ise üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonada milli sporcular birçok kategoride podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA
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