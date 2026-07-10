Milli motosikletçiler, hafta sonu Almanya ve İngiltere'de yarışacak

Milli motosikletçiler Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, hafta sonu Almanya ve İngiltere'de düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 11. ayağında mücadele eden milli sporcu Deniz Öncü, 10-12 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Sachsenring Pisti'nde ELF Marc VDS Takımı adına yarışacak.

Bugün serbest antrenmanlara çıkacak Deniz Öncü, yarın sıralama seanslarında en iyi dereceyi elde etmeye çalışacak. Moto2 Almanya Grand Prix'sinin 25 turluk ana yarışı ise 12 Temmuz Pazar günü TSİ 13.15'te başlayacak.

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü İngiltere'de yarışacak

Dünya Superbike ve Dünya Supersport Şampiyonaları'nın 8. ayak İngiltere etabı 10-12 Temmuz tarihlerinde Donington Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Motoxracing WorldSBK Takımı adına yarışan milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, bugün serbest antrenmanlara katılacak.

Hafta sonunun ilk yarışına yarın TSİ 17.30'da çıkacak Bahattin Sofuoğlu, 12 Temmuz Pazar günü ise TSİ 13.10'da Superpole yarışında, aynı gün TSİ 17.30'da hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan ay-yıldızlı genç motosikletçi Can Öncü ise bugün serbest antrenmanlarda piste çıkacak.

Can Öncü, hafta sonunun ilk yarışında yarın TSİ 16.00'da, ikinci yarışta ise 12 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da mücadele edecek.