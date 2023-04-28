Milli Motosikletçi Toparlanmaya Çalışıyor: 'Başaramayacağımız Bir Şey Yok'

Sezonu 63 puanla 5'inci sırada sürdüren 19 yaşındaki motosikletçi, "Bu sezon biliyorsunuz Kawasaki çok güzel bir motor yaptı ve kış ayında güzel testler geçirdik. Çok güzel hazırlandık. Kenan ağabey de bizi çok güzel hazırladı. Kaza yapmadan önceye kadar güzel bir sezon geçiriyorduk ve kaza sonrası geriye düştük. Toparlanır diye düşünüyorum. Sezon uzun. Daha birkaç yarış bitti. Her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum. Bence başaramayacağımız bir şey yok. Yapabileceğimize inanıyorum. 2 yarış kaçıracağız ve sonrasında geri başlayacağız. Sonrasında da güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.