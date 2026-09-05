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Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'daki ilk yarışı kazandı

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- Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Magny-Cours'daki ilk yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçti

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa ayağında hafta sonunun ilk yarışını birinci tamamladı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağında 19 turluk ilk yarış, Fransa'daki Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirildi.

Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi, mücadeleyi ilk sırada tamamlayarak podyumun zirvesine çıktı.

Can Öncü, Magny-Cours'daki ikinci yarışta da piste çıkacak. Yarış, yarın TSİ 13.40'ta başlayacak.

Kaynak: AA
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