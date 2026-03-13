Haberler

Milli para masa tenisçiler, Polonya'daki turnuvada 2 madalya daha aldı

Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nin Wladyslawowo ayağında milli sporculardan Kübra Korkut gümüş, Merve Cansu Demir bronz madalya kazandı. Kübra, finalde Hong Konglu rakibine kaybederken, Merve yarı finalde ev sahibi oyuncuya karşı mağlup oldu.

Polonya'nın Wladyslawowo kasabasında düzenlenen organizasyonda sınıf 7 tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Kübra, finalde Hong Konglu Chiu Kan Shan'a 3-2 yenilerek 2'nciliği elde etti.

Merve Cansu ise ev sahibi ülkeden Natalia Partyka ile karşılaştığı sınıf 10 tek kadınlar yarı final maçını 3-0 kaybederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada Ebru Acer de sınıf 11 tek kadınlarda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
