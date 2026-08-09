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Milli masa tenisçiler Avrupa Smash'a veda etti

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İsveç'te düzenlenen WTT Avrupa Smash 2026'da milli masa tenisçiler Ece Haraç ve Sibel Altınkaya, tek kadınlar kategorisindeki ilk maçlarının ardından turnuvaya veda etti.

İsveç'te düzenlenen WTT Avrupa Smash 2026'da milli masa tenisçiler Ece Haraç ve Sibel Altınkaya, tek kadınlar kategorisindeki ilk maçlarının ardından turnuvaya veda etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre Malmö kentinde düzenlenen ve dünyanın en iyi masa tenisçilerinin dünya sıralamasına göre davet edildiği organizasyonda Türkiye'yi Ece Haraç ve Sibel Altınkaya temsil etti.

İki milli sporcu da ilk maçlarında rakiplerine 3-1 mağlup olarak organizasyondan elendi.

Kaynak: AA
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