Türk masa tenisçilerden Özbekistan'da altın madalya

Milli masa tenisçiler Abdullah Talha Yiğenler ile Ece Haraç, Özbekistan'daki WTT Feeder Taşkent 2026 Turnuvası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, başkent Taşkent'teki organizasyonda karışık çiftler kategorisinde yarı finalde Rus rakiplerini 3-0 yenerek finale yükseldi.

Abdullah Talha ve Ece, finalde Rus rakipleri Lev Katsman ve Mariia Tailakova ikilisini 3-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA