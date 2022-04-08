Milli kürekçiler Hırvatistan'da turnuvaya katılacak
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Genç ve yıldız kategorilerinde mücadele eden milli kürekçiler, Uluslararası Zagreb Yarışları'na (Croatia Open) katılacak.
Genç ve yıldız kategorilerinde mücadele eden milli kürekçiler, Uluslararası Zagreb Yarışları'na (Croatia Open) katılacak.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1984 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen turnuva, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te yarın başlayacak.
İki gün sürecek organizasyonda, Türkiye Genç ve Yıldız Kürek Milli Takımları, 12 sporcuyla 14 yarışta boy gösterecek.
Kürek Milli Takımı Başantrenörü Nebojsa İlic ve antrenörler Tarık Saytan, Gökhan Dalgıç, Süheyl Yılmaz ve Taner Demir'in öncülüğünde yarışlara katılacak sporcular ve yarışacakları kategoriler şöyle:
Yıldız kadınlar:
Tek çifte: Derensu Kutluata
İki çifte: Damla Sungunapa, Merve Yeşilmen
Yıldız erkekler:
Tek çifte: Mehmet Emin Sarıoğlu
Tek çifte: Enes Akdaş
İki tek: Yasin Şen, Eren Akbaş
İki çifte: Enes Akdaş - Mehmet Emin Sarıoğlu
Genç kadınlar
Tek çifte: Derensu Kutluata
İki çifte: Damla Sungunapa, Merve Yeşilmen
Genç erkekler
Tek çifte: Halil Kaan Köroğlu
Tek çifte: Ömer Faruk Şan
Tek çifte: Giray Yazçayır
İki tek: Mert Can Çayır, Alper Şevket Eren
İki çifte: Halil Kaan Köroğlu, Ömer Faruk Şan
Dört tek: Alper Şevket Eren, Mert Can Çayır, Eren Akbaş, Yasin Şen