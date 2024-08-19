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Milli kick boksçu Umutcan Öksüzoğlu, İranlı rakibini emekliye ayırmak istiyor

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Milli kick boksçu Umutcan Öksüzoğlu, 28 Ağustos tarihinde İranlı rakibiyle yapacağı müsabakayla ilgili, 'Maçtan sonra kemeri alıp, kendisini emekliğe ayıracağım' dedi.

Milli kick boksçu Umutcan Öksüzoğlu, 28 Ağustos tarihinde İranlı rakibiyle yapacağı müsabakayla ilgili, "Maçtan sonra kemeri alıp, kendisini emekliğe ayıracağım" dedi.

Milli kick boksçu Umutcan Öksüzoğlu, 28 Ağustos tarihinde İranlı rakibi ile ağır sıklet kemeri mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi Umutcan Öksüzoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. İstanbul ve Türkiye'de bir çok başarı elde ettiğini söyleyerek sözlerine başlayan Öksüzoğlu, "Antrenörlerim Muhammed Dursun ve Bilal Çil eşliğinde çalışıyorum. Dünyada kick boks revaçta olduğu için bokstan kick boksa geçme kararı aldım. Kick boksta 2 tane profesyonel maça çıktım. İkisini de nakavt ile kazandım. 28 Ağustos'ta valilik onaylandı uluslararası bir organizasyona davet edildim. Oradan da galibiyet elde edeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde bokstan kick boksa geçmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan milli sporcu, "Kick boks şuanda çok revaçta bir spor dalıdır. Şuanda Dubai'de, tüm gözler kick boksun üzerinde. Benimde hedefim Dubai'de dövüşmek olduğu için antrenörlerim birlikte kick boksa geçme kararı aldık. Şuanda Dubai yolunda devam ediyoruz. Bokstan kick boksa geçtiğim zaman zorluklar yaşadım. Adaptasyon sürecim çok zorlu geçti. Bir takım kombinasyonlar çok farkı. Antrenörlerim sağ olsun zorlu süreçten geçirdiler. Sonrasında alıştım. Çıktığım müsabakalarda başarılar elde ettim" şeklinde konuştu.

28 Ağustos'ta İranlı rakibiyle oynayacağı müsabakayı ve gelecek hedefleriyle ilgili düşüncelerini de aktaran Umutcan, "Uluslararası bir arenada yarışacağım. Rakibimde kendi kariyerinde başarılı sporcudur. Şuan ağır sıklet kemeri onda, ondan kemeri almak istiyorum. Ülkemin bayrağını en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Rakibim kariyerinde çok başarılı. Ama bende peşini bırakmamayı düşünüyorum. İnşallah maçtan sonra kemeri alıp, kendisini emekliğe ayıracağım. Planım ve çalışmalarım o hedefte. İnşallah başarıp geleceğim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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