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Milli kick boksçu Derya'nın ilk dünya şampiyonası heyecanı

Milli kick boksçu Derya'nın ilk dünya şampiyonası heyecanı
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- İtalya'da 18-27 Eylül'de düzenlenecek Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'na katılacak 18 yaşındaki Derya Kara: "İlk defa çıkacağım dünya şampiyonasında birinciliği hedefliyorum. Allah'ın izniyle alacağımı düşünüyorum. Gecemi gündüz ediyor, koşularımı yapıyorum" Antrenör Sercan Demirci: "Motivasyonumuz artıyor, inşallah hedefimiz dünya şampiyonu olmak"

Milli sporcu Derya Kara, İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenecek Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Derya, 2,5 yıl önce ağabeyinin yönlendirmesiyle kick boksa başladı.

Ailesinin de desteğiyle kısa sürede kendisini geliştiren Derya, geçen yıl babasının vefat etmesinin ardından branşına motivasyonuyla milli sporcu oldu.

Derya, 12-17 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası ile 1-9 Temmuz'da Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Akyazı Belediyesi sporcusu Derya, İtalya'nın Jesolo kentinde 18-27 Eylül'de düzenlenecek Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

"Başarı emek ister"

Milli sporcu Derya Kara, AA muhabirine, geçen yıl akciğer kanserinden kaybettiği babasının, her zaman başarısıyla gurur duyduğu için kendisini daha fazla geliştirdiğini dile getirdi.

Sporun çok emek istediğine değinen Derya, "Başarı emek ister zaten ama bu çok ayrı durum yani gecemizi gündüz ediyoruz. Antrenmanlara geliyoruz, hayatımızdan kısıyoruz. Yani zor oluyor ama başarmak istiyorsak bazı şeylere katlanmak zorundayız." diye konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesininde okumak istediğini ve haftanın 5 günü antrenörüyle çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Derya, "İlk defa çıkacağım dünya şampiyonasında birinciliği hedefliyorum. Allah'ın izniyle alacağımı düşünüyorum. Gecemi gündüz ediyor, koşularımı yapıyorum. Antrenmanlarıma eksiksiz geliyorum, inşallah birinci olup, bayrağımızı dalgalandırmayı ve İstiklal Marşı'mızı okumayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Demirci: "Gurur duyuyoruz"

Antrenör Sercan Demirci, sporcuyla 1,5 senede güzel noktalara geldiklerini dile getirdi.

Derya'nın ligde ve kulüpler arasındaki maçlarda daha fazla tecrübe kazandığını anlatan Demirci, "Biraz daha hızlandık, genişletilmiş program yaptık. Sabah koşularımız, akşam antrenmanlarımızla kendisini çabuk hızlandırdı. Kendisinden çok umutluyuz. Başarılarımızı takdir eden insanlar var, biz de gurur duyuyoruz. Motivasyonumuz artıyor, inşallah hedefimiz dünya şampiyonu olmak." diye konuştu.

Şampiyona için sıkı çalışmaya devam ettiklerine değinen Demirci, "Orada inşallah İstiklal Marşı'mızı okutacağız ve bayrağımızı dalgalandıracağız. Gurur verici olacak, tüm Türkiye'ye madalyamızı armağan edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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