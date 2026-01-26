Niğdeli sporcu, milli kayakçı Ebru Tuncer Erzurum'daki yarışı zirvede tamamladı
Niğdeli milli kayakçı Ebru Tuncer, Erzurum'da düzenlenen kayak şampiyonasında yaptığı performansla iki birincilik elde ederek altın madalya kazandı. Tuncer, Balkan Kayak Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; Niğdeli sporcu, milli kayakçı Ebru Tuncer'in Erzurum'da düzenlenen kayak şampiyonasında önemli bir başarı elde ettiğini duyurdu.
20-24 Ocak 2026 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilen şampiyonada piste çıkan milli sporcu Ebru Tuncer; şampiyona kapsamında yapılan her iki yarışta da birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği bu başarıyla moral depolayan milli sporcu, 03-15 Şubat 2026 tarihleri arasında Romanya ve Bosna Hersek'te düzenlenecek Balkan Kayak Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Milli sporcumuz Ebru Tuncer'e Balkan Kayak Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz, ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - NİĞDE