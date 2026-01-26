Haberler

Niğdeli sporcu, milli kayakçı Ebru Tuncer Erzurum'daki yarışı zirvede tamamladı

Niğdeli sporcu, milli kayakçı Ebru Tuncer Erzurum'daki yarışı zirvede tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğdeli milli kayakçı Ebru Tuncer, Erzurum'da düzenlenen kayak şampiyonasında yaptığı performansla iki birincilik elde ederek altın madalya kazandı. Tuncer, Balkan Kayak Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; Niğdeli sporcu, milli kayakçı Ebru Tuncer'in Erzurum'da düzenlenen kayak şampiyonasında önemli bir başarı elde ettiğini duyurdu.

20-24 Ocak 2026 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilen şampiyonada piste çıkan milli sporcu Ebru Tuncer; şampiyona kapsamında yapılan her iki yarışta da birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği bu başarıyla moral depolayan milli sporcu, 03-15 Şubat 2026 tarihleri arasında Romanya ve Bosna Hersek'te düzenlenecek Balkan Kayak Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Milli sporcumuz Ebru Tuncer'e Balkan Kayak Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz, ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray'ın kader maçını yönetecek