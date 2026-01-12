Haberler

Karate 1 Series A Gürcistan'da sona erdi

Güncelleme:
Türkiye karate milli takımı, Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Karate 1 Series A müsabakalarında 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Kutluhan Duran bronz, Hira Nur Temizel ise gümüş madalya kazandı.

Mili karateciler, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Karate 1 Series A müsabakalarını 1 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9-11 Ocak tarihlerinde, Dünya Karate Federasyonu (WKF) takviminde yer alan organizasyonda ay-yıldızlı ekip, 7 erkek ve 16 kadın olmak üzere toplam 23 sporcu ile mücadele etti.

Turnuva sonucunda erkekler kata kategorisinde mücadele eden Kutluhan Duran bronz, kadınlar kumite 50 kiloda yarışan Hira Nur Temizel ise gümüş madalya kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
