Milli Karateciler Balkan Şampiyonasında 21 Madalya Kazandı

Milli karateciler, Slovenya'da düzenlenen 23. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda 21 madalya elde etti. Türk sporcuların ilk gününde 8 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalya kazandığı şampiyonada, toplamda 1007 sporcu yer aldı.

Milli karateciler, Slovenya'da düzenlenen 23. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda 21 madalya elde etti.

Başkent Lubiyana'daki şampiyonanın ilk gününde Türk sporcular 8 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.

Balkan Karate Federasyonları Birliğine üye Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Kıbrıs ve Slovenya'dan 1007 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde, madalyalar sahiplerini buldu.

Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan da milli sporcuların yarıştığı salona gelerek Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, yönetim kurulu üyeleri Cenk Hilmi Kılıç, Ramazan Oruç ve Aziz Akbulut ile sohbet ederek bir süre müsabakaları izledi.

Yarın yapılacak müsabakalarla devam edecek organizasyonun ilk gününde madalya kazanan Türk sporcular ise şunlar:

Altın madalya: Mesude Yalın (ümit kadın kumite 61 kilo), Sudenaz Doğan (48 kilo genç kadın kumite), Damla Su Türemen (21 yaş altı kadın kata), Zeyna Gabala (21 yaş altı kadın kumite 68 kilo), Emirhan Güngör (ümit erkek kumite 52) Yusuf Eymen Yağcıoğlu (genç erkek kata) Yusuf Eren Temizel (genç erkek kumite 68 kilo), Mert Halıcı (21 yaş altı erkek kumite 60 kilo)

Gümüş madalya: Alara Akbaş (ümit kadın kumite 61 kilo), Melike İrem Gökçe (genç kadın kumite 48 kilo), Nisanur Ayvacık (genç kadın kumite 53 kilo) Ezgi Aslan (genç kadın kumite 59 kilo), Mustafa Akgül (genç erkek kata)

Bronz madalya: Simay Aydın (ümit kadın kata), Nehir Kılıç, Nisanur Çakır (ümit kadın kumite 54 kilo), Buse Kılıç (genç kadın kumite 53 kilo), Sudenur Aksoy (21 yaş altı kadın kumite 68 kilo), Erdal Tutkun (ümit erkek kumite 52 kilo), Mustafa İslam Oğrağlı (genç erkek kumite 68 kilo), Atalay Göktuğ Selçukcan (genç erkek kumite 76 kilo)