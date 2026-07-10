Haberler

Milli karateci Sare Kaya'dan altın madalya hedefi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Premier Ligi'nin 3 etabını birincilikle tamamlayan 15 yaşındaki Sare Kaya: "Ailemin, antrenörümün, arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin desteğini hep gördüm. Başarabileceğime inanıyorum. Onların desteğini boşa çıkarmak istemiyorum" - Antrenör Sezai Yolcuoğlu: "Sporcumuzu sıfırdan alıp dünya şampiyonasına göndermek onur verici"

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Premier Ligi'nin 3 etabını birincilikle tamamlayan milli karateci Sare Kaya, Polonya'da düzenlenecek Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Sare, karate kursuna giden ağabeyinden özenerek 9 yıl önce bu spora başladı.

Kariyeri boyunca önemli dereceler elde edin ve 2022'de ay-yıldızlı formayı giyen Sare, katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 80 altın, 11 gümüş ve 19 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonunca düzenlenen 4 etaplık Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4-5 Nisan İstanbul'da gerçekleştirilen 1. etabında, 8-10 Mayıs'ta Uşak'taki 2. etabında ve 26-28 Haziran'da Kocaeli'deki 3. etabında altın madalyanın sahibi olan milli karateci, dünya şampiyonasında ülkesini temsil etmeye hak kazandı.

Premier Lig'in 17-18 Temmuz'da Samsun'da yapılacak son etabının ardından farklı tarihlerde düzenlenecek 20'şer günlük üç milli takım kampına katılacak Boybeyi Spor Kulübü sporcusu Sare, 14-18 Ekim'de Polonya'da gerçekleştirilecek Dünya Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma için ter dökecek.

"Ülkemi ve bayrağımı inşallah dalgalandırabilirim"

Kaya, AA muhabirine, ilk defa dünya şampiyonasına katılacağından dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Şampiyonada ülkesini ve bayrağını temsil edip elinden geleni yapacağını belirten Sare, başarı elde ettiği etaplarda Türkiye'nin en iyileriyle maç yaptığına değindi.

Sare, 3 ayda 3 kez "en iyi" olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ülkemi ve bayrağımı inşallah dalgalandırabilirim. Ailemin, antrenörümün, arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin desteğini hep gördüm. Onlar beni destekledikçe daha çok motive oluyorum. Orada daha çok şey başarabileceğime inanıyorum. Sonuçta arkamda destek var ve onların desteğini boşa çıkarmak istemiyorum."

Antrenör Yolcuoğlu: "Mutluyuz, verdiğimiz emeğin karşılığını almak güzel"

Sporcunun antrenörü Sezai Yolcuoğlu, anaokulu döneminde tanıştıkları Sare ile 9 yıldır birlikte çalıştıklarını ve hedefler doğrultusunda başarı elde ettiklerini ifade etti.

Yolcuoğlu, İstanbul, Uşak ve Kocaeli'deki müsabakalarda bütün kategorilerde sadece Sare'nin üst üste birincilik elde ederek doğrudan dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandığını aktararak, 4. etaptaki müsabakaların antrenman maçı gibi olacağını söyledi.

Haftanın 3 günü Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde sıkı çalıştıklarını anlatan Yolcuoğlu, federasyon tarafından milli sporcular için 3 kez 20'şer günlük kamp yapılacağını ve sporcusunun çalışmalarına orada devam edeceğini kaydetti.

Emeklerinin karşılığını almaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Yolcuoğlu, "Mutluyuz, verdiğimiz emeğin karşılığını bu şekilde almak güzel bir şey. Sporcumuzu sıfırdan alıp dünya şampiyonasına göndermek onur verici. Arkadan gelen sporcularımızla, dünya şampiyonasına katılacak sporcularımızın sayısını artırmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi! Tatlı detayı da bomba

NATO davetinde büyük sürpriz! Sahnedeki isim herkesi şaşırttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Yatacak yerimiz yok! İstanbulluları kara kara düşündürecek haber
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

F.Bahçe'den sezonun en büyük transferi! Türk futbol tarihine geçecek
Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşlara korku salan suç örgütüne operasyon
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi

Tarihi zirve sonrası soluğu orada aldı! Görenler dönüp bir daha baktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar