Milli Karateci Dilara Bozan Gümüş Madalya Kazandı
Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli karateci Dilara Bozan, kadınlar kata bireysel kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
