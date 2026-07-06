Köyceğizli Kanoda Dünya Şampiyonu Karahan, törenle karşılanacak

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden milli kanocu Rahmi Kaan Karahan, Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen ICF 2026 Gençler ve U23 Durgunsu Kano Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği tarihi başarının ardından memleketinde coşkuyla karşılanacak.

Şampiyonada 500 metrede dünya şampiyonu, 200 ve 1000 metre kategorilerinde ise dünya üçüncüsü olarak toplam 3 madalya kazanan Karahan, Türk kano tarihinde Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk sporcu olma unvanını da elde etti. Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından düzenlenecek karşılama töreni, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da Dalaman Havalimanı dış hatlar terminalinde gerçekleştirilecek. 'Sen de bayrağını al, bu gurura ortak ol!' çağrısıyla tüm vatandaşların davet edildiği törende, dünya şampiyonu milli sporcunun memleketine dönüşü coşkuyla kutlanacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı