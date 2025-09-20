Haberler

Milli Kanocu Çağatay Cumali Öncü, Çekya'da Gümüş Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekya'da düzenlenen Olimpik Umutlar Yarışları'nda milli kanocu Çağatay Cumali Öncü, 15 yaş altı K1 1000 metre A finalinde ikinci olarak gümüş madalya elde etti. Organizasyonda 42 ülkeden 743 sporcu yer aldı.

Çekya'da düzenlenen Olimpik Umutlar Yarışları'nda mücadele eden milli kanocu Çağatay Cumali Öncü, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre, Racice kentinde düzenlenen organizasyona 42 ülkeden 743 sporcu katıldı.

Çağatay Cumali, 15 yaş altı K1 1000 metre A finalini ikinci bitirerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak

İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

Şehri sel vurdu! Köprü çöktü, meşhur yaylanın yolu ulaşıma kapandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.