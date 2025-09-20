Milli Kanocu Çağatay Cumali Öncü, Çekya'da Gümüş Madalya Kazandı
Çekya'da düzenlenen Olimpik Umutlar Yarışları'nda milli kanocu Çağatay Cumali Öncü, 15 yaş altı K1 1000 metre A finalinde ikinci olarak gümüş madalya elde etti. Organizasyonda 42 ülkeden 743 sporcu yer aldı.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor