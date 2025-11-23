Milli Judocular Yunanistan'da Başarı Elde Etti
Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'ndan 2 altın ve 1 bronz madalya ile döndü. Ramazan Aykut ve Sevim Margaret Bilen altın madalyaları kazanırken, Lara Yılmaz bronz madalya aldı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Selanik kentinde, 34 ülkeden 572 sporcunun katıldığı organizasyon sona erdi.
Erkekler 60 kiloda Ramazan Aykut, kadınlar 63 kiloda ise Sevim Margaret Bilen altın madalya kazandı.
Lara Yılmaz da kadınlar 57 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor