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Milli judoculardan Avrupa ikinciliği

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Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Sinem Oruç ve Tuana Gülenay, gümüş madalya kazandı.

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Sinem Oruç ve Tuana Gülenay, gümüş madalya kazandı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, 8'er kadın ve erkek judocu temsil etti.

Sinem Oruç, kadınlar 70 kilo finalinde Fransız Chloe Jean'a, Tuana Gülenay da kadınlar 78 kilo finalinde Rus Zlata Suprunenko'ya yenilerek gençlerde Avrupa 2'ncisi oldu.

Kaynak: AA
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