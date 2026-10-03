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Milli judocular Bakü'deki 2026 Dünya Şampiyonası'nda 13 sporcuyla madalya arayacak

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Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, 4-10 Ekim 2026 tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek. Dünyanın en iyi judocularını buluşturacak organizasyonda 96 ülkeden 642 sporcu yer alacak; Türkiye ise 6 kadın ve 7 erkek olmak üzere 13 sporcuyla madalya arayacak.

Milli judocular, Azerbaycan'daki 2026 Dünya Şampiyonası'nda madalya için mücadele edecek.

Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, 4-10 Ekim 2026 tarihlerinde başkent Bakü'de düzenlenecek.

Dünyanın en iyi judocularını bir araya getirecek organizasyonda 96 ülkeden 642 sporcu yer alacak.

Türkiye, şampiyonada 6 kadın ve 7 erkek olmak üzere toplam 13 sporcuyla tatamiye çıkacak.

Milli judoculardan kadınlar kategorisinde 48 kiloda Tuğçe Beder ve Merve Azak, 57 kiloda Ayşenur Budak, 63 kiloda Özlem Yıldız, 78 kiloda Tuana Gülenay ve +78 kiloda Hilal Öztürk, madalya arayacak.

Erkekler kategorisinde ise 60 kiloda Salih Yıldız, 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve İbrahim Demirel, 81 kiloda Vedat Albayrak ve Erman Gürgen, +100 kiloda İbrahim Tataroğlu ile Münir Ertuğ, madalya için rakiplerini yenmeye çalışacak.

Kaynak: AA
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