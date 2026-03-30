Milli judocular, Ümitler Avrupa Kupası'nda 3 madalya kazandı

Çekya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda Türkiye, 1 altın ve 2 bronz madalya kazanarak başarı elde etti. Altın madalya, kadınlar 44 kiloda Yağmur Yılmaztürk'ten geldi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Teplice şehrinde düzenlenen ve 34 ülkeden 706 sporcunun katıldığı Ümitler Avrupa Kupası'nda milli sporcular 1 altın, 2 bronz olmak üzere 3 madalya elde etti.

Kadınlar 44 kiloda tatamiye çıkan ay-yıldızlı judocu Yağmur Yılmaztürk; final müsabakasında Macar Nora Takacs'ı yenerek altın madalya kazandı.

Kadınlar 40 kiloda milli sporcu Havva Sena Tokmak, Brezilyalı Gabrielli Casola'yı; kadınlar +70 kiloda da Hatice Tuana Balcı ise Hollandalı Nova Van Driel'i yenerek bronz madalyaya ulaştı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı

Trump, İran'da kiminle görüştüklerini açıkladı! Tarih de verdi
Kabe'yi ziyaret eden bir adam, dilek hakkını bakın neyden yana kullandı

Kabe'yi ziyaret eden adam, dilek hakkını bakın neyden yana kullandı
Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Son paylaşımını Mbappe görmesin!
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var

Sokak ortasında çekip vurdu: Babamın selamı var
Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu

Dün akşam verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Kabe'yi ziyaret eden bir adam, dilek hakkını bakın neyden yana kullandı

Kabe'yi ziyaret eden adam, dilek hakkını bakın neyden yana kullandı
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına provokatif kutlama

İsrailli bakan, Filistinli esirleri hedef alan yasayı böyle kutladı