Haberler

Milli judocular, Almanya'daki Ümitler Avrupa Kupası'nı 8 madalya ile tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli judocular, Almanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda 1 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Berlin'de gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Kupası'nda 36 ülkeden 759 judocu madalya mücadelesi verdi.

Organizasyonda ümit milli judoculardan 44 kiloda Yağmur Yılmaztürk altın, 63 kiloda Sevim Margaret Bilen, 70 kiloda Döne Melike Özbudak ve +70 kiloda Hatice Tuana Balcı ise gümüş madalya kazandı. Ümitler Avrupa Kupası'nda 57 kiloda Elif Kılıç, 40 kiloda Havva Sena Tokmak, 52 kiloda Ayşenur Boşküp ve 50 kiloda Süleyman Doğru da bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

Bir savaş daha patlak veriyor! Komşu ülkeyi top ve roketle vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın 11'inde sürpriz! Bu sezon ilk kez oynayacak

İlk 11'ler belli oldu! Bu sezon bir ilk gerçekleşecek
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Nusret Gökçe'nin kardeşi tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama

Müjdeyi verdi!
Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti
Beşiktaş'ın 11'inde sürpriz! Bu sezon ilk kez oynayacak

İlk 11'ler belli oldu! Bu sezon bir ilk gerçekleşecek
Düğünde açtığı pankarta bakın! 'Daha neler göreceğiz' dedirten görüntü

Düğünde açtığı pankarta bakın! "Daha neler göreceğiz" dedirten görüntü
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu