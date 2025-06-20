Milli Judocular, Almanya'da Avrupa Kupası'nda Madalya İçin Mücadele Edecek

Milli Judocular, Almanya'da Avrupa Kupası'nda Madalya İçin Mücadele Edecek
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Türkiye, Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek Gençler Avrupa Judo Kupası'na 9 judocu ile katılacak. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek organizasyonda toplam 36 ülkeden 561 sporcunun madalya için mücadele etmesi bekleniyor.

Milli judocular, Almanya'da yarın başlayacak Gençler Avrupa Kupası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21-22 Haziran tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Gençler Avrupa Judo Kupası'nda, Türkiye'yi 9 judocu temsil edecek.

Toplam 36 ülkeden 561 sporcunun katılımının beklendiği organizasyonda milli judocular, antrenörler Yasin Doğan ve Barış Özen eşliğinde tatamiye çıkacak.

Organizasyonda Türkiye'yi, 48 kiloda Zilan Ertem ve Begümnaz Doğruyol, 52 kiloda Şeyma Yıldırım, 57 kiloda Elif Ağar, 66 kiloda Hilmi Mucık, 70 kiloda Ecem Baysuğ, 78 kiloda Kevser Dilbirliği, 81 kiloda Emir Selim Arı ve Erman Gürgen temsil edecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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