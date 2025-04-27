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Milli Judocular Almanya'da 5 Madalya Kazandı

Milli Judocular Almanya'da 5 Madalya Kazandı
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Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda Türkiye, judo branşında 5 madalya elde ederek takım sıralamasında ikinci oldu. Kadın judocular arasında Sema Nur Yüksel, Fatma Zehra Meki ve Elif Kılıç altın madalya kazandı.

Milli judocular, Almanya düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda 5 madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Berlin'de, 38 ülkeden 751 sporcunun katıldığı organizasyon sona erdi.

Kadınlar 40 kiloda Sema Nur Yüksel altın, Yağmur Yılmaztürk ise bronz madalyanın sahibi olurken kadınlar 44 kiloda Fatma Zehra Meki altın, Livanur Kayır da bronz madalya aldı.

Kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elif Kılıç da altın kürsünün ilk basamağına çıkmayı başardı.

Milli sporcular, 5 madalyayla takım sıralamasında ikinci oldu.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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