Milli Judocu Vedat Albayrak Tiflis Grand Slam'da Altın Madalya Kazandı
Milli judocu Vedat Albayrak, Gürcistan'ın Tiflis şehrinde düzenlenen Grand Slam organizasyonunda başarılı bir performans göstererek altın madalya elde etti. 81 kilo mücadelelerinde finale yükselen Albayrak, Moldovalı rakibini yenerek şampiyon oldu.
Milli judocu Vedat Albayrak, Gürcistan düzenlenen Tiflis Grand Slam'da altın madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tiflis'teki organizasyonun ikinci gününde 81 kilo mücadeleleri yapıldı.
Milli judocu Vedat Albayrak, ilk turda Bulgar Georgi Gramatikov, ikinci turda Gürcü Vladimir Akhalkatsi, çeyrek finalde Fransız Arnaud Aregba ve yarı finalde de Gürcü Irakli Beroshvili'yi yenerek finale yükseldi.
Finalde Moldovalı Petru Pelivan'ı mağlup eden Vedat Albayrak, organizasyonda kürsünün en üst basamağında yer aldı.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor