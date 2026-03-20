Milli judocu Tuğçe Beder, Gürcistan'da altın madalya kazandı

Milli judocu Tuğçe Beder, Gürcistan'da düzenlenen Tiflis Grand Slam Turnuvası'nda kadınlar 48 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Turnuvada sırasıyla İspanyol, Azerbaycanlı ve Rus rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Tiflis'teki yapılan turnuvada son 16 turundan başlayan milli sporcu, ilk maçında İspanyol Mireia Rodriguez Salvador'u mağlup etti.

Çeyrek finalde Azerbaycanlı Konul Aliyeva'yı eleyen Tuğçe, yarı finalde ise Rus Sabina Giliazova'yı yenerek finale yükseldi.

Finalde İsveçli Tara Babulfath ile karşılaşan Tuğçe Beder, altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
