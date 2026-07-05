Milli judocu Mustafa Berat Şimşek, Çekya'da bronz madalya kazandı
Milli judocu Mustafa Berat Şimşek, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Gençler Kupası'nda erkekler 66 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı.
Milli judocu Mustafa Berat Şimşek, Çekya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kupası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Prag'da gerçekleştirilen organizasyonda tatamiye çıkan milli judocu Mustafa Berat Şimşek, erkekler 66 kilo kategorisinde üçüncü oldu.
Milli judocu, üçüncülük maçında Portekizli Manuel Figueiredo'yu mağlup ederek Avrupa Gençler Kupası'nda bronz madalya elde etti.
Kupada Türkiye'yi Mustafa Berat Şimşek'in yanı sıra Ömer Faruk Turgutlu, Yusuf Buluk (73 kilo) ve Mahmutcan Maden (+100 kilo) temsil ediyor.