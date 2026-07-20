Hentbol 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, İspanya'daki turnuvayı galibiyetle tamamladı
18 Yaş Altı Kadın Milli Hentbol Takımı, İspanya'da düzenlenen Ciudad Real Uluslararası Turnuvası'nı bir galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamladı. İlk maçta İspanya'ya 33-25, ikinci maçta Fransa'ya 30-19 yenilen milliler, son maçta Kanada'yı 30-14 mağlup etti.
Hentbol 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen Ciudad Real Julio 2026 Uluslararası Turnuvası'nı bir galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamladı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda ay-yıldızlı ekip, ilk maçında ev sahibi İspanya'ya 33-25, ikinci karşılaşmasında ise Fransa'ya 30-19 mağlup oldu.
Milliler, turnuvadaki son müsabakada Kanada'yı 30-14 mağlup ederek organizasyonu galibiyetle tamamladı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak