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Hentbol 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, İspanya'daki turnuvayı galibiyetle tamamladı

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18 Yaş Altı Kadın Milli Hentbol Takımı, İspanya'da düzenlenen Ciudad Real Uluslararası Turnuvası'nı bir galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamladı. İlk maçta İspanya'ya 33-25, ikinci maçta Fransa'ya 30-19 yenilen milliler, son maçta Kanada'yı 30-14 mağlup etti.

Hentbol 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen Ciudad Real Julio 2026 Uluslararası Turnuvası'nı bir galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda ay-yıldızlı ekip, ilk maçında ev sahibi İspanya'ya 33-25, ikinci karşılaşmasında ise Fransa'ya 30-19 mağlup oldu.

Milliler, turnuvadaki son müsabakada Kanada'yı 30-14 mağlup ederek organizasyonu galibiyetle tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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