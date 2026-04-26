Haberler

Milli halterci Tuana Süren, Avrupa Şampiyonası'nın son gününde bronz madalya elde etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuana Süren, silkmede 145 kiloyla gençler Avrupa rekorunu kırdı - Türk sporcular, organizasyonu 4 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 15 madalyayla tamamladı

Avrupa Halter Şampiyonası'nın son gününde mücadele eden milli sporculardan Tuana Süren, silkmede bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar +86 kiloda yarışmalar yapıldı.

Milli sporcu Tuana Süren, silkmede 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti ve gençler Avrupa rekorunu kırdı. Koparmada 111 kilo kaldıran Tuana, toplamda 256 kiloyla şampiyonayı 5. sırada tamamladı.

Aynı sıklette bir diğer milli halterci Fatmagül Çevik ise koparmada 110, silkmede 134 kilo kaldırarak toplamda 244 kiloya ulaştı ve organizasyonu 6. sırada bitirdi.

Türkiye, 2026 Avrupa Halter Şampiyonası'nı 15 madalyayla (4 altın, 3 gümüş ve 8 bronz) tamamladı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemek öncesi yapılan açıklama gündem oldu: Bu akşam sahnede kurşunlar sıkılacak

Saldırıdan dakikalar önce yapılan açıklama kafaları iyice karıştırdı
İngiltere ayakta! Polis bir kadının etek altı fotoğraflarını çeken bu sapığı arıyor

Bir ülke bu sapığı arıyor! Güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı
Kazılan çukura düşen işçinin üzerine toprak çöktü

Facia kamerada! Çukura indi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı

Genç öğretmenin başı büyük belada! İddialar mide bulandırıcı
Yemek öncesi yapılan açıklama gündem oldu: Bu akşam sahnede kurşunlar sıkılacak

Saldırıdan dakikalar önce yapılan açıklama kafaları iyice karıştırdı
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum

Netanyahu'dan saldırı için ilk yorum
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü